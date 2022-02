Spectacle Mon monde à toi Plouescat, 6 mars 2022, Plouescat.

Spectacle Mon monde à toi Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat

2022-03-06 – 2022-03-06 Médiathèque 14 Place du Dauphin

Plouescat Finistère

Dans le cadre des semaines de la petite enfances “Les 5 sens” spectacle Mon monde à moi : Table à sable, lanterne magique, peinture ou rétroprojection sont à découvrir. Assis, allongé, debout, chacun expérimente ou reste dans l’observation des ombres projetées, des dessins qui se forment et se défont. Un moment doux et paisible pour créer son propre graphique et intérieur. Sur réservation. Le pass vaccinal, le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.

