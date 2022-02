Spectacle Mon chou avec la compagnie Lazzi Zanni Le Buisson-de-Cadouin, 24 juin 2022, Le Buisson-de-Cadouin.

Spectacle Mon chou avec la compagnie Lazzi Zanni le bourg Foyer rural Le Buisson-de-Cadouin

2022-06-24 – 2022-06-24 le bourg Foyer rural

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin

D’après un conte de Milos Macourek : « La petite fille qui en savait trop ». « Mon chou », comme l’appelle sa maman, n’est pas un garçon ordinaire. Il apprend vite. Et du cordon qui le lie à sa mère, à la solitude de cette dernière quand il franchit la porte de la maison afin de vivre sa vie d’adulte, il emprunte les chemins de l’apprentissage de la parole, de la découverte des mots, de l’écriture. Il apprend tout. Dévore les livres. Jusqu’au moment ou plus rien ne rentre. Sa tête est tellement énorme que tout le monde se moque de lui.

Sous cette apparence très naïve, ce conte raconte pourquoi il est dangereux de vouloir faire apprendre à tout prix aux enfants. En faire des petits monstres de foire. Avec farce, grotesque et poésie, ce spectacle racontera la difficulté et le bonheur d’être un enfant ou une maman.

+33 9 85 00 07 13

compagnie zizanni

le bourg Foyer rural Le Buisson-de-Cadouin

dernière mise à jour : 2022-02-08 par