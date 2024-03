Spectacle « MON BRAS » par la cie Studio Monstre Moussac sur Vienne Moussac, dimanche 19 mai 2024.

Spectacle « MON BRAS » par la cie Studio Monstre En lien avec le circuit de la Main Bleue, la MJC Champ Libre et la Boulit’ vous proposent un spectacle autour de l’art, à partir de l’œuvre de Tim Crouch. Dimanche 19 mai, 19h00 Moussac sur Vienne 8€ ou 5€

Début : 2024-05-19T19:00:00+02:00 – 2024-05-19T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T19:00:00+02:00 – 2024-05-19T20:00:00+02:00

Moussac sur Vienne 86150 moussac Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr http://www.laboulit.fr 07 86 90 88 89

Arts Main Bleue

Sudio Monstre