SPECTACLE – MOMOTARO Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange

SPECTACLE – MOMOTARO Nilvange, 8 mai 2022, Nilvange. SPECTACLE – MOMOTARO Café Culturel Le Gueulard 14 rue Clémenceau Nilvange

2022-05-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-08 Café Culturel Le Gueulard 14 rue Clémenceau

Nilvange Moselle La compagnie Théâtre A DIRE, vous propose un spectacle tout public à partir de 4 ans. Venez voyager et vivre une aventure rocambolesque à travers le Japon en compagnie de Momotaro, personnage du folklore japonais. Théâtre A DIRE

Café Culturel Le Gueulard 14 rue Clémenceau Nilvange

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Nilvange Autres Lieu Nilvange Adresse Café Culturel Le Gueulard 14 rue Clémenceau Ville Nilvange lieuville Café Culturel Le Gueulard 14 rue Clémenceau Nilvange Departement Moselle

Nilvange Nilvange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nilvange/

SPECTACLE – MOMOTARO Nilvange 2022-05-08 was last modified: by SPECTACLE – MOMOTARO Nilvange Nilvange 8 mai 2022 Moselle Nilvange

Nilvange Moselle