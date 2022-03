Spectacle “Momo” Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat Finistère Par la compagnie de théâtre “Les bons jours ensemble”. Comédie de Sébastien Thiéry. Sur réservation. Le pass vaccinal, le port du masque et le respect des gestes barrières selon règles en vigueur. maison-associations@cleder.fr http://www.hautleoncommunaute.bzh/ Par la compagnie de théâtre “Les bons jours ensemble”. Comédie de Sébastien Thiéry. Sur réservation. Le pass vaccinal, le port du masque et le respect des gestes barrières selon règles en vigueur. Salle Kan ar Mor Route de Plouescat Plouescat

