Spectacle Momix La Fabrique Waldighofen, 1 février 2023, Waldighofen Waldighofen.

Spectacle Momix La Fabrique

rue des écoles Waldighofen Haut-Rhin

2023-02-01 16:00:00 – 2023-02-01

Waldighofen

Haut-Rhin

Waldighofen

EUR Un spectacle en partenariat avec le festival international jeune public Momix

Une fable sur temps qui passe et le monde qui bouge, pas toujours dans le bon sens.

Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre.

Ensemble le temps va passer, ils vont grandir, se transformer et évoluer.

Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps s’égrène.

Mais le paysage change.

Et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs.

L’homme doit alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des couleurs au béton et faire sourire.

La Fabrique présente un monde de papier, tout en poésie, qui se construit et s’anime sous nos yeux, à l’aide de mécanismes et de techniques ludiques et ingénieuses.

Le spectacle La Fabrique de la compagnie Sans Soucis est en partenariat avec le Festival International Jeune Public MOMIX.

+33 3 89 68 94 40

Waldighofen

dernière mise à jour : 2022-12-20 par