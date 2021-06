Paris Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Spectacle #Moimaime Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle #Moimaime Centre socioculturel Maurice Noguès, 16 juin 2021-16 juin 2021, Paris. Spectacle #Moimaime

Centre socioculturel Maurice Noguès, le mercredi 16 juin à 15:00

Programmation d’un spectacle #Moimaime le mercredi 16 juin à 15h au Centre Socioculturel Noguès. Cette diffusion sera suivie d’un débat organisé par l’association Médias D’ailleurs et d’Ici autour des questions de discrimination de genre sur les réseaux sociaux et du revenge porn. Spectacle de théâtre Centre socioculturel Maurice Noguès 5 avenue de la porte de vanves Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-16T15:00:00 2021-06-16T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre socioculturel Maurice Noguès Adresse 5 avenue de la porte de vanves Ville Paris lieuville Centre socioculturel Maurice Noguès Paris