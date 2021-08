Dompcevrin Dompcevrin Dompcevrin, Meuse SPECTACLE ‘MOI, LE COUSCOUS ET ALBERT CAMUS’ Dompcevrin Dompcevrin Catégories d’évènement: Dompcevrin

Meuse

SPECTACLE ‘MOI, LE COUSCOUS ET ALBERT CAMUS’ Dompcevrin, 8 août 2021, Dompcevrin. SPECTACLE ‘MOI, LE COUSCOUS ET ALBERT CAMUS’ 2021-08-08 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-08

Dompcevrin Meuse Dompcevrin 12 EUR Pièce présentée par Teatro delle Ariette, avec Paola Berselli, Stephano Pasquini. Réservations auprès de Cap Chantraine au 06 15 09 39 70.

« Teatro Naturale ? est une petite odyssée personnelle. C’est une histoire de formation, celle d’un jeune homme parti d’Italie à dix-sept ans, en 1978, à la découverte de la France, accueilli par une famille de réfugiés Républicains espagnols passés par l’Algérie. Ce jeune homme, c’était moi qui découvrait en un été l’amour et cinquante ans de culture et d’histoire de la Méditerranée, mêlant l’Italie des années de plomb, à l’Espagne de la Guerre Civile puis à la dictature de Franco, à l’Algérie coloniale puis en guerre pour son indépendance. La rencontre de l’amour m’a ouvert les chemins de la connaissance, m’a fait manger pour la première fois le couscous et fait découvrir «L’étranger » d’Albert Camus, un livre qui a changé ma vie. Dans ce spectacle s’entrelacent et se confondent le passé et le présent. +33 3 29 86 10 10 https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Spectacle-theatre-conte/Humour/Lorraine/Meuse/Dompcevrin/2021/08/08/Moi-le-couscous-et-albert-camus Transversales & Cap Chantraine dernière mise à jour : 2021-07-31 par OT COEUR DE LORRAINE

