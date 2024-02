Spectacle Moi et toi sous le même toit la Pimenterie Saint-Point, samedi 9 mars 2024.

Théâtre d’objet / théâtre de papier

D’après l’album de Grégoire Solotareff

Toi grand et moi petit Editions Ecole des Loisirs

Jeune public à partir de 3 ans

Moi est un roi-lion un peu vaniteux. Un beau matin un tout petit éléphant esseulé frappe à la porte de son royaume. Il le chasse plusieurs fois avant d’accepter de le laisser entrer.

Une histoire d’amitié grandit à la mesure de l’éléphanteau qui atteint sa taille adulte. Le roi se sent tout petit, lui qui était si grand, il décide d’exclure son ami de chez lui. Mais seul dans son royaume, le roi vieillit et à son tour, il est chassé et se retrouve à la rue.

Un soir, alors que l’éléphant profite d’une soirée de décembre où les lumières scintillent dans la ville, il aperçoit son vieil ami allongé sur le trottoir. Il le relève et lui offre son toit.

Cette histoire toute fabriquée en papier raconte la différence, l’exclusion et la force de l’amitié.

Les deux interprètes jouent entre elles autant que leurs personnages. Elles créent avec leur corps et les papiers, des paysages et des scènes aussi drôles qu’oniriques. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:30:00

fin : 2024-03-09

la Pimenterie 1789 Route du Lac

Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

