Spectacle Mob’KAT au Champ Commun, 30 juillet 2022, .

Spectacle Mob’KAT au Champ Commun



2022-07-30 – 2022-07-30

C’est un spectacle multidisciplinaire en solo (théâtre, musique et marionnette). C’est un road-movie cartoonesque aux personnages mordants et truculents qui poussent des chansons timbrées et colorées.

Au Champ Commun à 21h – Prix libre.

