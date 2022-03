Spectacle “Miss Terre” Pauillac, 4 juin 2022, Pauillac.

Spectacle “Miss Terre” Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet Pauillac

2022-06-04 – 2022-06-04 Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet

Pauillac Gironde

EUR 0 Découvrez “Miss Terre”, un conte écologique et musical pour toute la famille (à partir de 6 ans), interprété par la Cie Betty Blues. : Pile et Plume recrutent les futurs membres de leur club de “Sauveurs de la planète”.

Un conte drôle et pédagogique pour expliquer aux enfants pourquoi et comment protéger la Terre.

Spectacle organisé dans le cadre des animations “Vert le Médoc”, nouveau festival du développement durable de la ville de Pauillac.

Loïc Grattier

