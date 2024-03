Spectacle Miss Owly casse la baraque Les Salles-Lavauguyon, dimanche 31 mars 2024.

Spectacle Miss Owly casse la baraque Les Salles-Lavauguyon Haute-Vienne

Miss Owly est une dame solitaire qui aime la compagnie des livres. Chaque matin, elle s’installe tranquillement dans son fauteuil et ouvre son roman préféré “Orgueil et préjugés”. C’est l’été, les enfants sont en vacances et quelques-uns jouent au ballon dans la mare située… juste sous ses fenêtres. Ils s’élancent et tirent dans le panier situé à l’opposé. Plouf ! Miss Owly ne parvient pas à lire. Trop c’est trop ! Elle confisque le ballon aux enfants, mais est prise de remords une fois la nuit tombée… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 16:30:00

fin : 2024-03-31

Salle des fêtes

Les Salles-Lavauguyon 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Spectacle Miss Owly casse la baraque Les Salles-Lavauguyon a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Porte Océane du Limousin