Une fable écologique de 4 à 12 ans Coxinette a perdu le parchemin où est inscrite la formule d’un nouvel engrais sans danger pour les insectes et Pestos, le roi des pesticides, s’en est emparé. C’est une mission pour Miss Écolo et son acolyte Coxinette. Elles vont devoir retrouver Pestos et le convaincre d’arrêter de vendre ses produits polluants. Pendant leur périple, elles vont rencontrer Marga l’abeille et Camille la chenille. Ces dernières ont été atteintes par les pesticides, pour les aider Miss Écolo et Coxinette auront recours à la magie mais parviendront-elles à attraper Pestos ? Jauge limitée. Pass sanitaire obligatoire. Informations et réservation auprès de l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr.

