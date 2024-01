Spectacle « Miracles » MJC du Chemin-Vert Le Sillon Caen, vendredi 9 février 2024.

La compagnie La quête ne sera pas vaine vous invite à découvrir une étape de travail de la pièce « Miracles » le vendredi 9 février à 15h au Sillon.

• Miracles :

Dans quelques décennies, que seront devenus nos corps ?

Aujourd’hui c’est comme s’ils disparaissaient derrière la peur.

D’être jugés par l’autre,

D’être touchés par l’autre,

Blessés,

Émus,

Contaminés.

Inspiré du roman de Joseph Kessel, Les mains du miracle, de la crise sanitaire vécue en 2020 et des mois qui ont suivi, « Miracles » existe pour mettre en lumière la nécessité de nos contacts physiques pour lutter contre la cristallisation de nos maux et questionne la légitimité des dynamiques politiques quand celles-ci pénètrent les sphères privées.

Écriture Mise en scène : Mathilde Burucoa

Collaboration mise en scène : Delphine Jeanne

Distribution : Margot Réminiac, Grégoire Gougeon, Mathilde Burucoa

Chorégraphie : Nicolas Maloufi

•La compagnie La quête ne sera pas vaine :

Dirigée par Mathilde Burucoa, La Quête ne sera pas vaine porte un théâtre engagé de fictions, de remises en question et une écriture contemporaine qui traite des sujets de société qui grattent.

Installée à Livarot (14) depuis sa création en 2017, la compagnie a à cœur d’avoir un ancrage fort et de contribuer à la dynamique artistique/culturelle de son territoire. Parallèlement à un travail de création soutenu, les artistes de la compagnie ont donc développé de nombreux ateliers de la maternelle jusqu’au lycée, pour adulte et en EHPAD.

En savoir plus sur la compagnie La quête ne sera pas vaine https://www.laqueteneserapasvaine.com/

• Plus d’infos :

– À partir de 14 ans.

MJC du Chemin-Vert Le Sillon 1 rue d’Isigny

Caen 14000 Calvados Normandie mjc-cheminvert@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 15:00:00

fin : 2024-02-09 16:30:00



