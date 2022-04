Spectacle Minus Saint-Jean-de-Luz, 23 avril 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Spectacle Minus Rue Duconte Harriet Baita Saint-Jean-de-Luz

2022-04-23 – 2022-04-23 Rue Duconte Harriet Baita

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Compagnie Amapola (à partir de 3 ans)

Minus, une petite mouche malmenée par la vie veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche. A travers son périple rocambolesque dans un univers Pop-Up, elle va traverser toutes les émotions et apprendre à se connaître : la tristesse, le courage, l’excitation, la colère, la jalousie, la sérénité, la joie. Les pages se tournent et dévoilent de nouveaux paysages et personnages qui aideront Minus à trouver sa voie.

Pour s’inscrire :

-à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture

-par téléphone au 05 59 26 28 99 aux horaires d’ouverture

-par mail à l’adresse : mediatheque@saintjeandeluz.fr

-via le formulaire en ligne : https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/culture/programmation-spectacle-vivant/

+33 5 59 26 28 99

Rue Duconte Harriet Baita Saint-Jean-de-Luz

