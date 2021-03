Saint-Jean-de-Luz Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Spectacle « Mini jardins » Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz, le samedi 5 juin à 17:00

Le spectacle « Mini jardins » de la Compagnie des Vents et Marées parle des terres que l´on a cultivées, des souvenirs qu´on y a plantés, arrosés, entretenus ou arrachés. Des plantes compagnes ou mauvaises herbes qui nous ont accompagnées… Et vous ? Que voulez-vous faire pousser dans votre jardin ? À la fin du spectacle, le public est invité à composer sa pochette de graines à souvenirs à planter et faire pousser à la maison : des graines à souvenirs qui font rougir, qui font peur, qui mettent le coeur à 100 à l´heure, qui font grandir, qui font rêver… Des graines à souvenirs spécialement choisies par notre jardinier… Durée 40 minutes, pour tout public. Spectacle en extérieur, public assis sur bancs ou allongé dans l’herbe. Repli à l’intérieur en cas de pluie, dans la limite des places disponibles.

Entrée gratuite, sans inscription. Places limitées si repli en intérieur.

Le spectacle « Mini Jardins » est un hommage aux jardins, aux petites choses du quotidien, aux souvenirs et à ceux qui les cultivent. C´est un voyage à travers l’imagination et les souvenirs de chacun. Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz 31 Avenue Gaëtan-Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Saint-Jean-de-Luz Chantaco Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T17:00:00 2021-06-05T18:00:00

