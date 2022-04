SPECTACLE MIND THE GAP PAR LA COMPAGNIE FURINKAÏ AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Gétigné, 11 août 2022, Gétigné.

Le temps était aux déclins, aux déconvenues et aux effondrements. Il allait falloir se soutenir, se supporter, s’accrocher les uns aux autres et faire corps alors que tout tomberait autour. /// Satchie Noro, Dimitri Hatton, et Silvain Ohl-constructeur se sont réunis pour écrire une installation chorégraphique aléatoire et fantasque, à la croisée des chemins. Construction-descontruction, instabilité des sols et des verticales, Mind the Gap est un espace architectural en permanent déséquilibre. Tel un château de cartes cahoteux, une tour fragile, un campement éphémère… /// Spectacle gratuit – Durée : 1h /// Jeudi 11 et Vendredi 12 août à 18h30

contact@furinkai.com

