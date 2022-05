Spectacle : Mince ! mon château … – sur les traces du château d’Assier démantelé !, 4 août 2022, .

Spectacle : Mince ! mon château … – sur les traces du château d’Assier démantelé !

2022-08-04 – 2022-08-06

sur réservation

Spectacles déambulatoires et historiques

Dans la région de Figeac, comme dans toute la France, c’est à l’époque de Champollion que se forge la notion de patrimoine, que l’on se passionne pour l’étude et le sauvetage des traces du passé. Cette aventure nous conduit cette année à Assier, un village marqué par l’histoire, les récits héroïques, les personnages de légende et les monuments spectaculaires… Et si des contemporains de notre célèbre égyptologue figeacois rencontraient le grand seigneur Galiot de Genouillac, ami du roi François Ier et mécène de la Renaissance ? La compagnie de théâtre L’Oreille à Plumes nous invite à un voyage dans le temps à la rencontre des grandes figures de ce village hors du commun, entre humour,

rêverie et poésie.

Évènement proposé par le service du patrimoine de Figeac et Grand-Figeac, Pays d’art et d’histoire. Une création de la compagnie de théâtre L’Oreille à Plumes

sur réservation

dernière mise à jour : 2022-04-23 par