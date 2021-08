Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Spectacle “Mime de rien” de Patrik Cottet-Moine Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Spectacle "Mime de rien" de Patrik Cottet-Moine 2021-09-11 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-11 Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Six-Fours-les-Plages Var Ce farfelu sort des sentiers où il s’est battu pour refaire le monde, le sien, aussi vaste que son imagination. D’un rien, il dessine des univers entiers avec un art consommé du mouvement et de l’acuité du regard. http://www.fantaisie-prod.com/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Six-Fours-les-Plages lieuville 43.09369#5.84303