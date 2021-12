Albigny-sur-Saône Bibliothèque municipale Albigny-sur-Saône, Métropole de Lyon Spectacle Mille feuilles improvisées par Lily Impro Lyon Bibliothèque municipale Albigny-sur-Saône Catégories d’évènement: Albigny-sur-Saône

Bibliothèque municipale, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

À l’occasion des Nuits lecture, venez redécouvrir votre bibliothèque sous un nouveau jour : lectures augmentées, flâneries décalées entre les rayonnages à l’ombre d’un Victor Hugo, voyages dans le monde des mots… Venez partager ces milles feuilles improvisées à partir de vos choix de livre ou d’univers et laissez-vous guider entre les lignes. En mignardises ou en spectacle, la Lily vous fera rêver.

20 personnes maximum.

Spectacle Mille feuilles improvisées par Lily Impro Lyon, proposé par La Métropole de Lyon Bibliothèque municipale 57 avenue Gabriel Péri 69250 Albigny-sur-Saône Albigny-sur-Saône Métropole de Lyon

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

