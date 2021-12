Poleymieux-au-Mont-d'Or Bibliothèque de Poleymieux au Mont d'or Métropole de Lyon, Poleymieux-au-Mont-d'Or Spectacle « Mille feuilles improvisées » Bibliothèque de Poleymieux au Mont d’or Poleymieux-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

À l’occasion des nuits lecture, venez redécouvrir votre bibliothèque sous un nouveau jour : lectures augmentées, flâneries décalées entre les rayonnages à l’ombre d’un Victor Hugo, voyages dans le monde des mots… Venez partager ces milles feuilles improvisées à partir de vos choix de livre ou d’univers et laissez-vous guider entre les lignes. En mignardises ou en spectacle, la Lily vous fera rêver. En partenariat avec La Métropole de Lyon Spectacle « Milles feuilles improvisées » par Lily Impro Lyon Bibliothèque de Poleymieux au Mont d’or 162 route de la Rivière 69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or Poleymieux-au-Mont-d’Or Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:00:00

