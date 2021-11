Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime Spectacle – Miles Davis ou le coucou de Montreux Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

26 novembre 2021

2021-11-26 20:30:00 – 2021-11-26

Festival – Novembre en Normandie
Deux acteurs vous transportent dans l'univers de Miles Davis, sa musique, ses combats, le racisme, la boxe. Miles Davis souffle dans sa trompette comme dans sa vie en la modulant, comme l'on souffle sur des braises pour leur donner de l'éclat ou essayer de les ranimer, le tout avec beaucoup de talent…

