2023-01-19 – 2023-01-19

Finistre Le Collectif sous le Manteau sera en résidence au Triskell et au Lycée Laënnec de Pont-L’Abbé en novembre / décembre 2022. 1ère représentation de ce spectacle au public.

En partenariat avec le théâtre de Cornouaille, Scène Nationale de Quimper, dans le cadre du festival Circonova. Quarante et un mâts pour une partie de Mikado XXL. Sur scène, une multitude de mâts chinois instables et transformables conçus pour jouer de l’effondrement. Car au Mikado, sans effondrement : pas de jeu ! Tout mettre par terre, c’est la promesse de reconstruire différemment, de ne surtout pas répéter les mêmes erreurs. Qu’ils tutoient les cimes au sommet des mâts ou s’aventurent au sol dans d’inextricables architectures, les jeunes circassiens du collectif Sous le Manteau, issus des plus grandes écoles de cirque d’Europe, repoussent une nouvelle fois les limites de leur discipline. Cernés dans une arène de métal, ils enchaînent les expériences ludiques. Les corps et les objets volent, glissent, chutent, cassent. Tout s’effondre, la partie peut commencer… Salle culturelle Le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

