SPECTACLE MIEL, LA PETITE HISTOIRE Orée d’Anjou, 12 février 2022, Orée d'Anjou. SPECTACLE MIEL, LA PETITE HISTOIRE CHAMPTOCEAUX 3 bis Rue Jean V Orée d’Anjou

2022-02-12 20:30:00 – 2022-02-12 22:30:00 CHAMPTOCEAUX 3 bis Rue Jean V

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou 10 10 EUR Il y a la Grande Histoire et il y a aussi les petites histoires… Suivez celle d’Hugues et Miel, des bancs d’école jusqu’à l’âge adulte tout en bondissant dans les grandes périodes de l’histoire… Miel est une comédie originale aussi efficace qu’une Dolorean…

Par la compagnie nantaise Suprême Fourbi Tout public. Nombre de places limitées #bulle Une compagnie déjantée pour apporter un peu de légereté le temps d'une soirée ! https://www.supremefourbi.fr/

