Spectacle Midi-Minuit et Ateliers Théâtre Place de Gaulle Gueugnon, vendredi 26 avril 2024.

Spectacle Midi-Minuit et Ateliers Théâtre
vendredi 26 avril 2024.

Seule en scène, Julie Roux est Johanna, une femme que l’alcool conduit dans un monde qui se défile.

Texte Stéphanie Vicat, d’après une idée originale de Julie Roux

Interprétation et mise en scène Julie Roux

Midi-Minuit est le soliloque d’une jeune femme qui boit.

Loin des clichés sur l’alcoolisme, l’histoire de Johanna est née de toutes les voix entendues par Julie Roux et Stéphanie Vicat. Midi-Minuit, c’est le moment où Johanna va prendre conscience qu’elle ne contrôle plus, qu’elle est prise au piège. Il va falloir affronter le déni et le jugement des autres puis ses propres démons. Et la réalité. À savoir, des années de sa vie que Johanna a perdues. Des pans entiers d’histoires à reconstituer. Sans jamais se départir de son humour qui est la politesse des désespérés, Johanna va tenter de combattre le monstre qu’elle nourrit depuis si longtemps.

Mais comment faire ?

Que peut-elle espérer du futur puisqu’elle a bu tout ce qu’elle était, tout ce qu’elle avait, tout ce qu’elle aimait ?

Co-organisé avec la Ville de Gueugnon, dans le cadre du dispositif Idylle soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté, avec la participation de la DRAC Bourgogne Franche Comté et du Département de Saône-et-Loire

+

Atelier théâtre ouvert à tous autour de la thématique du spectacle Midi minuit

La compagnie Cipango propose deux journées d’atelier théâtre en lien avec le spectacle Midi-Minuit, dont la thématique est le tabou de la consommation d’alcool chez les femmes. Dans cet atelier, les participants se saisiront d’une histoire qui n’est pas forcément la leur.

SAMEDIS 6 ET 13 AVRIL

Horaires et lieu 10h-12 et 13h30-16h30 à l’Espace arc en Ciel

Informations et inscriptions service culture de la ville de Gueugnon 03.85.85.82.53 3 3 EUR.

Place de Gaulle Foyer Municipal

Place de Gaulle Foyer Municipal
Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

