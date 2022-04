SPECTACLE: MICKÄEL JACKSON/KING OF POP Pornic, 6 mai 2022, Pornic.

SPECTACLE: MICKÄEL JACKSON/KING OF POP Salle de la Ria – Casino de Pornic Rue du Canal Pornic

2022-05-06 – 2022-05-06 Salle de la Ria – Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic Loire-Atlantique

Il s’agit d’un concert Tribute du King of Pop accompagné par la guitariste légendaire de Michael, Jennifer Batten, Stephan DeReine (Ariana Grande) aux claviers et Kevin Walker (Justin Timberlake) à la basse. Inédit en France. Tous les plus grand titres du King en concert, avec un sosie qui danse et chante comme lui et sa troupe de danseurs.

A ne manquer sous aucun prétexte!

Une partie des bénéfices du concert sera reversée à la fondation Le Refuge.

Retrouvez le Michael Jackson Story World Tour, un concept créé par Stephan DeReine et Philippe Rosato sous la houlette du label GRA Music Group SAS.

