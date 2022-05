SPECTACLE – MICHTO !, 10 juillet 2022, .

SPECTACLE – MICHTO !

2022-07-10 16:30:00 – 2022-07-10

6 EUR Le Nombril du Monde accueille Armelle et Peppo pour un voyage en Tsiganie ! Un voyage chez eux. L’instant présent est le plus beau des partages. Demain est la plus douce des promesses.Les croyances et le merveilleux se côtoient. La famille est leur pays. L’amour est leur chemin.

Armelle et Peppo aiment partager la parole et la musique, pour vous emporter loin, dans le cœur des contes, là où vous pouvez vous laisser aller, profiter des émotions qui arrivent, rire et pleurer, et repartir léger et heureux. C’est Michto comme ça. C’est bien comme ça.

Jeune public à partir de 6 ans – En partenariat avec l’URFR Moulin du Marais de Lezay.

Le Nombril du Monde accueille Armelle et Peppo pour un voyage en Tsiganie ! Un voyage chez eux. L’instant présent est le plus beau des partages. Demain est la plus douce des promesses.Les croyances et le merveilleux se côtoient. La famille est leur pays. L’amour est leur chemin.

Armelle et Peppo aiment partager la parole et la musique, pour vous emporter loin, dans le cœur des contes, là où vous pouvez vous laisser aller, profiter des émotions qui arrivent, rire et pleurer, et repartir léger et heureux. C’est Michto comme ça. C’est bien comme ça.

Jeune public à partir de 6 ans – En partenariat avec l’URFR Moulin du Marais de Lezay.

Le Nombril du Monde accueille Armelle et Peppo pour un voyage en Tsiganie ! Un voyage chez eux. L’instant présent est le plus beau des partages. Demain est la plus douce des promesses.Les croyances et le merveilleux se côtoient. La famille est leur pays. L’amour est leur chemin.

Armelle et Peppo aiment partager la parole et la musique, pour vous emporter loin, dans le cœur des contes, là où vous pouvez vous laisser aller, profiter des émotions qui arrivent, rire et pleurer, et repartir léger et heureux. C’est Michto comme ça. C’est bien comme ça.

Jeune public à partir de 6 ans – En partenariat avec l’URFR Moulin du Marais de Lezay.

Nombril du Monde

dernière mise à jour : 2022-04-21 par