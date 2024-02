Spectacle Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? Truchtersheim, vendredi 23 février 2024.

L’animation jeunes accueil sur le territoire, un spectacle sur le thème des réseaux sociaux et ses pratiques !

On assiste ici à la confrontation de deux mondes celui des vieux qui regardent défiler le paysage et celui des jeunes prompts à mettre en boîte ce beau décor avec leurs smartphones tout équipés et ultra connectés. C’est à ce nouveau monde qu’appartiennent Kim, Angèle, Michelle, Sélim et Abel. Et c’est l’ancien monde qu’ils viennent visiter en allant découvrir à Auschwitz l’horreur des camps de concentration, ce souvenir ne résistera pas au sourire de Michelle et au déclenchement de son appareil photo… A-t-elle accompli son devoir de mémoire en prenant un selfie ? A-t-elle sali le passé en posant devant les vestiges de la Shoah ?

Séance ouverte aux familles et jeunes à partir de 12 ans. Temps de la pièce: 1h10, buvette assurée par les jeunes de l’animation jeunes.

Entrée gratuite. L’inscription se fait par mail à animation.jeunes@kochersberg.fr ou via le lien suivant https://my.weezevent.com/spetacle 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23 21:30:00

rue de Berstett

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est severine.farci@kochersberg.fr

