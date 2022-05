SPECTACLE – MICHEL DRUCKER “DE VOUS À MOI”, 26 mai 2022, .

SPECTACLE – MICHEL DRUCKER “DE VOUS À MOI”

2022-05-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-26 22:00:00 22:00:00

Lore de son premier spectacle ” Seul avec vous “, Michel Drucker nous avait révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce métier et tous ceux qui s’y consacrent leur vie.

Il lui restait tant de choses étonnantes, émouvantes et, bien sûr, délicieusement drôles à nous dire, qu’il avait commencé à présenter en tournée dès janvier 2020 ” De vous à moi “, son second opus. Mais le 14 mars, la crise sanitaire a interrompu net cette tournée. Puis en septembre, il y aura l’opération du cœur, les grandes inquiétudes, la convalescence, jusqu’à la reprise de ” Vivement Dimanche ” au printemps 2021. Maintenant qu’il a recouvré toute son énergie, qu’il se sent tout neuf, il veut retrouver la scène, ouvrir grand son cœur au public qui lui a tant manqué.

Ainsi donc depuis janvier 2022, reprend la tournée, avant un retour envisagé à Paris à l’automne prochain. Bien sûr, il évoquera avec recul et humour, son expérience inédite de malade immobilisé à l’hôpital, sans oublier pour autant les thèmes qui lui sont chers : trois générations d’acteurs, de chanteurs, d’humoristes, l’évolution de la télévision, sa relation avec les téléspectateurs, aujourd’hui spectateurs…

