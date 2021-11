Spectacle : Michel Boujenah à la Spirale de Fismes Fismes, 7 décembre 2021, Fismes.

La Spirale de Fismes a l’honneur d’accueillir l’acteur et humoriste Michel Boujenah, pour un spectacle qui saura marquer les esprits.

« Tant qu’il y aura des auteurs pour nous écrire et des acteurs pour nous jouer, on sera éternels »

Alors j’ai décidé de dire adieu à ces personnages que j’aime tant. Maxo, Julot et Guigui, mes trois petits vendeurs de pantalons. Mes trois héros d’une aventure, où ce qu’ils doivent sauver, c’est la mémoire. Ils sont drôles et bouleversants. Ils sont la version imaginaire de la génération de mon père. Bien avant internet et le reste, ils s’inquiétaient de savoir si on se souviendrait d’eux. Ils disent souvent : « Dans deux ou trois générations Les magnifiques ? Les magnifiques ? … Ce n’est pas une marque de fromage ? Le décalage entre eux et leurs petits-enfants est tel qu’ils sont sûrs qu’ils vont disparaître..

Alors à travers le rire et l’humour qui les caractérisent, ils vont se battre et bien sûr gagner.« On ne peut pas savoir où l’on va, si l’on oublie d’où on vient » Ce sont des héros à la hauteur de Spartacus, de Skylwaker. Bien sûr c’est une nouvelle version remplie de nouvelles choses tout simplement parce que les temps changent.

Et puis arrive peut-être la plus belle des magnifiques : Simone Boutboul Elle va parler avec ses arrières et ses petits-enfants du monde d’aujourd’hui. Bien, vous vous posez la question : « Mais est-ce que c’est drôle ? » Venez et vous verrez.

Je vous embrasse tous,

Michel Boujenah

Réservation au numéro indiqué, auprès du bureau de Fismes de l’Office de Tourisme du Grand Reims.

Tarif hors pass abonnement.

