Spectacle Mi-parcours – Two women show Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Spectacle Mi-parcours – Two women show Champagnole, 26 mars 2022, Champagnole. Spectacle Mi-parcours – Two women show Champagnole

2022-03-26 – 2022-03-26

Champagnole Jura EUR 8 8 Un spectacle drôle et émouvant qui vous présente des tranches de vie de plusieurs femmes autour de la cinquantaine.

Le public féminin rit de ses travers, et le public masculin rit de reconnaître sa moitié à travers ces portraits interprétés par La Julo et La Sok !

Sur réservation +33 6 40 99 52 55 https://my.weezevent.com/mi-parcours Un spectacle drôle et émouvant qui vous présente des tranches de vie de plusieurs femmes autour de la cinquantaine.

Le public féminin rit de ses travers, et le public masculin rit de reconnaître sa moitié à travers ces portraits interprétés par La Julo et La Sok !

Sur réservation Champagnole

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Champagnole, Jura Autres Lieu Champagnole Adresse Ville Champagnole lieuville Champagnole Departement Jura

Champagnole Champagnole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnole/

Spectacle Mi-parcours – Two women show Champagnole 2022-03-26 was last modified: by Spectacle Mi-parcours – Two women show Champagnole Champagnole 26 mars 2022 Champagnole Jura

Champagnole Jura