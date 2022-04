SPECTACLE MEYTAL BLANARU – UNDIVIDED Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

SPECTACLE MEYTAL BLANARU – UNDIVIDED Vandœuvre-lès-Nancy, 2 juin 2022, Vandœuvre-lès-Nancy. SPECTACLE MEYTAL BLANARU – UNDIVIDED Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

2022-06-02 19:00:00 – 2022-06-02 20:00:00 Rue de Parme Esplanade Jack Ralite

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy 22 EUR Meytal Blanaru : Undivided

DANSE / PAYSAGE / COLLECTIF

Depuis plusieurs années, Meytal Blanaru invente la danse la plus délicate qu’on puisse imaginer. Dans une époque qui privilégie l’éloignement, Undivided est né d’un profond désir d’offrir un point de rencontres possibles, plus intimes et sans entraves. Places limitées. +33 3 83 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/undivided Michel Devijver

Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-02-08 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Vandœuvre-lès-Nancy Adresse Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

SPECTACLE MEYTAL BLANARU – UNDIVIDED Vandœuvre-lès-Nancy 2022-06-02 was last modified: by SPECTACLE MEYTAL BLANARU – UNDIVIDED Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 2 juin 2022 Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle