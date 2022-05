Spectacle : métastases mais où ? Vieux-Thann, 11 juin 2022, Vieux-Thann.

Spectacle : métastases mais où ? Vieux-Thann

2022-06-11 – 2022-06-11

Vieux-Thann Haut-Rhin Vieux-Thann

EUR Nous sommes en 74 après la Sainte Sécu. Toutes les structures hospitalières sont démunies face au déficit budgétaire. Toutes? Non. Une clinique peuplée d’irréductibles spécimens résiste encore et toujours à l’envahisseur. Un traitement à chercher? Un avis médical? Une blessure, un bobo? La clinique La Dérive des Incontinents vous accueille dans un cadre chaleureux où soignants et patients enfilent la blouse afin de contrer les assauts du ministère.

Nous sommes en 74 après la Sainte Sécu. Toutes les structures hospitalières sont démunies face au déficit budgétaire. Toutes? Non. Une clinique résiste encore et toujours à l’envahisseur.

+33 7 68 32 65 40

Nous sommes en 74 après la Sainte Sécu. Toutes les structures hospitalières sont démunies face au déficit budgétaire. Toutes? Non. Une clinique peuplée d’irréductibles spécimens résiste encore et toujours à l’envahisseur. Un traitement à chercher? Un avis médical? Une blessure, un bobo? La clinique La Dérive des Incontinents vous accueille dans un cadre chaleureux où soignants et patients enfilent la blouse afin de contrer les assauts du ministère.

Vieux-Thann

dernière mise à jour : 2022-05-09 par