Performance de danse sur mon rapport aux émotions corporelles vécues autour du harcèlement scolaire. Ainsi montrer l'évolution positive que cela a eu sur mon chemin de vie. Prix ​​libre.

