Spectacle: Messmer « Hypersensoriel » palais des congrès Charles Aznavour, 29 mars 2023, Montélimar

Le fascinateur Messmer est l'une des grandes références en hypnose et magnétisme à travers le monde. Il est détenteur du record mondial d'hypnose collective, il est de retour chez nous pour nous présenter son nouveau spectacle.

