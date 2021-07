SPECTACLE – MES TISSAGES DE FEMMES Béziers, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Béziers.

Béziers Hérault

Le spectacle « Mes tissages de femmes » est un mélange de danse, de musique et de conte, porté par la conteuse et danseuse Mireille Nell et le musicien et compositeur Jean-Serge Beltrando.

En partenariat avec la Compagnie L’entre2.

Places limitées, réservation conseillée.

infos@mjc-beziers.org +33 4 67 31 27 34

MJC Béziers

