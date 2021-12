Spectacle Meraki Saint-Méen-le-Grand, 18 décembre 2021, Saint-Méen-le-Grand.

Spectacle Meraki Saint-Méen-le-Grand

2021-12-18 09:30:00 – 2021-12-18

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine Saint-Méen-le-Grand

Spectacle Meraki de la compagnie Artamuse (musical et sensoriel destiné aux enfants de mois de 4 ans).

Salle polyvalente à 9h30 et 10h45.

Gratuit et sur réservation : 02.99.61.74.18

Saint-Méen-le-Grand

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN