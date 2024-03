Spectacle : Mentir lo minimo Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux, dimanche 30 juin 2024.

Spectacle : Mentir lo minimo À la croisée du cirque, du théâtre et de la musique Dimanche 30 juin, 18h00, 20h30 Allée Sainte Lucie Entrée libre

Début : 2024-06-30T18:00:00+02:00 – 2024-06-30T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T20:30:00+02:00 – 2024-06-30T21:30:00+02:00

Mentir lo Minimo

À la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique, Mentir lo Mínimo s’inspire du courant minimaliste et propose au public une création intime et épurée.

Un spectacle qui, sous son apparente simplicité, nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi.

Mentir lo Mínimo est un spectacle qui cherche à se débarrasser de tout ce qui n’est pas nécessaire et parle du voyage de ces trois corps sur la scène : la femme, l’homme et le vélo, et comment ils se débarrassent de leurs propres couches pour arriver à l’essentiel, au minimum.

Et quel est le minimum ? Le minimum est le propre corps dans lequel on vit et la relation que chacun entretient avec son corps. Est-ce confortable pour vous ? Le changeriez-vous ?

De la Compagnie Alta Gama

Allée Sainte Lucie, entrée libre

Le dimanche 30 juin à 18h et 20h30

https://www.youtube.com/watch?v=-S3SB3Ncd3g

