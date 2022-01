[spectacle] Mémoires en short, Olivier de Robert Institut National Universitaire Champollion, 17 février 2022, Albi.

Institut National Universitaire Champollion, le jeudi 17 février à 17:00

Olivier de Robert se définit volontiers comme conteur, mais ses Mémoires en short penchent du côté du one-man-show et de l’humour. Voilà donc le sport comme vous ne l’avez jamais imaginé, tout imbibé de souvenirs d’enfance et de folie d’adulte. On y découvrira qu’un coureur du Tour peut avoir la gueule d’un poisson regrettant l’aventure terrestre, que les avants au rugby sont des tendres ayant plus ou moins fait leur scolarité en apnée, et que le gardien de foot a le comportement d’un rat fou devant sa cage. Mais aussi que le jazz est né en Ariège et que le lait de vache est une entité vivante toujours prête à vous jouer des tours. Tout est vrai pourtant, jusqu’au cruel résultat du match qui boucle le spectacle, un certain soir de 82 à Séville… Au foyer, bâtiment Pascal(e) Ambic Passe sanitaire requis.

