Spectacle : Mémoires de fille Mourenx, 26 février 2022, Mourenx.

Spectacle : Mémoires de fille Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-02-26 10:30:00 – 2022-02-26 Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

Par la cie Théâtre les pieds dans l’eau

1958. Annie Ernaux a 18 ans. C’était il y a longtemps. Que reste-t-il, six décennies plus tard, de cette jeune fille qu’elle était alors ? Est-il encore possible d’approcher cette presque adolescente, d’en saisir les pensées et les gestes, d’en dire les expériences ?

+33 5 59 80 58 80

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

