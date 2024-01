Spectacle Mémoire de fille Salle Espalungue Arudy, samedi 9 mars 2024.

Spectacle Mémoire de fille Salle Espalungue Arudy Pyrénées-Atlantiques

« J’ai voulu l’oublier, l’oublier aussi cette fille ». L’oublier vraiment, c’est-à-dire ne plus avoir envie d’écrire sur elle… » écrit Annie Ernaux aujourd’hui. Ainsi, tout n’avait pas été dit. Un silence demeurait comme une meurtrissure presque invisible, imperceptible à l’œil nu, un traumatisme fondateur la honte qui suivit sa première expérience sexuelle. De la honte il est question dans Mémoire de fille, une « honte de fille » dont le texte restitue admirablement le contexte, les étapes, l’intensité inouïe, le « je » du présent recherchant dans ce « elle » du passé. L’intime et le social, tout est dans ce texte, l’amour, le sexe, la honte, le désir, la préhension de l’origine sociale et de l’éducation, le temps, la condition des femmes, le langage et l’acte d’écrire.

Pièce de théâtre proposée par la Compagnie Les pieds dans l’eau. A partir de 14 ans, réservations conseillées

Salle Espalungue 34 Rue Baulong

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture@cc-ossau.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09



