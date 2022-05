Spectacle “Même pas peur” Planchez Planchez Catégories d’évènement: Nièvre

Spectacle "Même pas peur" sur la Résistance à Planchez. RDV à 15h au hameau de Château à Planchez (visite dans les bois) puis spectacle à 17h30 à la salle des fêtes de Planchez. Organisé par le comité des fêtes et des loisirs de Planchez, la municipalité et l'ARORM +33 3 86 78 72 99

