Les Mureaux Parc de L'Oseraie Les Mureaux, Yvelines Spectacle « Même pas peur » Parc de L’Oseraie Les Mureaux Catégories d’évènement: Les Mureaux

Yvelines

Spectacle « Même pas peur » Parc de L’Oseraie, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Les Mureaux. Spectacle « Même pas peur »

Parc de L’Oseraie, le samedi 31 juillet à 16:00

Spectacle de la compagnie Le Petillon. Doudou lapin à trés peur du loup, tout le monde à trés peur de lui, mais au fond il est peut être gentil. Spectacle interactif pour un public 3 à 6 ans. Spectacle « Même pas peur » Parc de L’Oseraie Rue des Gros Murs 78130 Les Mureaux Les Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T16:00:00 2021-07-31T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Mureaux, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de L'Oseraie Adresse Rue des Gros Murs 78130 Les Mureaux Ville Les Mureaux lieuville Parc de L'Oseraie Les Mureaux