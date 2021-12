Paris Centre Paris Anim' La Jonquière île de France, Paris Spectacle Méduse Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle Méduse Centre Paris Anim’ La Jonquière, 8 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 08 décembre 2021 au samedi 11 décembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

payant

Ce spectacle est une création du Collectif Baba Yaga avec Sarah Battistella, Bastien Girard-Lucchini, Marion Gallet, Iman Kerroua Musique : Marion Gallet Graphiste : Anna Ferrier / Marion Gallet C’est le jour des Panathénées, les festivités organisées par les mortels en l’honneur d’Athéna. Méduse, sa grande prêtresse, invoque la déesse pour ouvrir la cérémonie. Dans un défilé de divinités toutes plus fantasques les unes que les autres, Poséidon, subjugué par la beauté de Méduse, lui fait ses avances. Leur jeu de séduction, d’abord subtil et amusant, dérape violemment… Centre Paris Anim’ La Jonquière 88 rue de la Jonquière Paris 75017 Contact : 0142297879 calajonquiere@actisce.org Date complète :

