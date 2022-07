Spectacle médiéval « Légendes du Lac » Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert Catégories d’évènement: Giffaumont-Champaubert

Marne Giffaumont-Champaubert le nouveau spectacle médiéval qui va vous époustoufler !

Légendes du lac, c’est l’histoire…

Du Prince Noir qui pense rencontrer la Dame du Lac.

Suite à cette rencontre fortuite, le Prince noir se voit confier la lourde tâche de partir à la recherche de l’arche perdue.

le nouveau spectacle médiéval qui va vous époustoufler !

Légendes du lac, c'est l'histoire…

Du Prince Noir qui pense rencontrer la Dame du Lac.

Suite à cette rencontre fortuite, le Prince noir se voit confier la lourde tâche de partir à la recherche de l'arche perdue.

Qui selon la légende pourrait être cachée dans la forêt d'Orient. Accompagné de son général sans vergogne, ils décident alors tout deux, de partir à la conquête de ce fabuleux trésor. Mais, surprise ! Parallèlement, Dame Constance avide d'aventure, accompagnée de Hugues de Payns chevalier au mérite, décident eux aussi d'entamer cette quête. Tentatives de manipulation, pièges tendus par la sorcière vont mener nos 3 clans à un affrontement sans merci. Qui ? Des deux clans sera le plus valeureux pour continuer la quête ? Spectacle médiéval tous les jours sauf le mardi à 21h – Tarif : à partir de 17 €

