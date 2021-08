Beauregard-Baret Beauregard-Baret Beauregard-Baret, Drôme Spectacle médiéval ” La légende du prince William” Beauregard-Baret Beauregard-Baret Catégories d’évènement: Beauregard-Baret

Spectacle médiéval ” La légende du prince William” Beauregard-Baret, 29 août 2021, Beauregard-Baret. Spectacle médiéval ” La légende du prince William” 2021-08-29 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-29 Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne

Beauregard-Baret Drôme Beauregard-Baret EUR Un spectacle tout public pour revivre l’époque des chevaliers. . Scènes historiques, cascades, voltige, pour un spectacle hors du temps indiansvallee@wanadoo.fr +33 4 75 48 87 98 http://www.indiansvallee.com/ dernière mise à jour : 2021-07-31 par

