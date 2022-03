Spectacle Medicine Man Orchestra Institut français du Nigéria Abuja Catégories d’évènement: Abuja

Spectacle Medicine Man Orchestra Institut français du Nigéria, 23 mars 2022, Abuja. Spectacle Medicine Man Orchestra

Institut français du Nigéria, le mercredi 23 mars à 19:30

Un voyage sensoriel à travers les mondes spirituels des griots d’Afrique de l’ouest proposé par l’Institut français du Nigeria

gratuit sur inscription

Spectacle visuel et sonore Institut français du Nigéria 52 Libreville Street, Abuja Abuja Abuja Municipal

2022-03-23T19:30:00 2022-03-23T21:00:00

