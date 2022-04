Spectacle Mécatronique : Atelier scénique Bischwiller, 30 avril 2022, Bischwiller.

Spectacle Mécatronique : Atelier scénique Bischwiller

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30 21:30:00

Bischwiller Bas-Rhin

Dans le cadre de la thématique “D’ici et d’ailleurs, destins croisés à Bischwiller” spectacle Mécatronique. C’est l’histoire de 10 ouvriers, qui travaillent dans une drôle d’usine, avec une drôle de machine. Elle semble complètement les contrôler, au point qu’ils en oublient presque leur humanité… Mais d’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Arriveront-ils à se découvrir les uns les autres malgré leur travail robotique ? Leur identité, voilà la quête qui les attend !

Un spectacle pluridisciplinaire, mêlant chant, danse et théâtre porté par des jeunes de l’association Sistema Alsace et de l’école municipale des Arts de Bischwiller. Ils seront accompagnés de trois musiciens live, autour d’une scénographie aux ambiances inquiétantes.

RDV à la MAC-Robert Lieb. Gratuit

Bischwiller

