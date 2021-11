Spectacle « Mayflower » Goderville, 4 décembre 2021, Goderville.

Spectacle « Mayflower » Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie Goderville

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04 Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie

Goderville Seine-Maritime Goderville

Une comédie musicale de la Compagnie Corinthe

Nous sommes ce soir de 1620, quelque part sur le port de Plymouth … Il fait beau temps, nous sommes à la fin du mois de juillet et les quelques 120 passagers, pour la plupart réunis pour fuir les persécutions religieuses, ont tout abandonné et vont embarquer, le coeur lourd mais plein d’espoir et de convictions. Le Mayflower va bientôt prendre le large et c’est au cours de cette traversée que les Pilgrim-Fathers vont imaginer et construire ce que ssera plus tard la nouvelle Angleterre !

Laissez-vous guider par les comédiens de la Compagnie Corinthe, reçus une nouvelle fois à La Ficelle. Vous allez faire un bout de chemin avec eux au cours de cette traversée, parfois très animée et toujours surprenante de fraternité ! Nous vous souhaitons un bon voyage.

Tout public – 1h40

Création de la comédie musicale : Guy Bontempelli, Eric Charden

Adaptation : Compagnie Corinthe

Mise en scène : Lahbib

laficelle.resa@goderville.com +33 2 35 27 07 37

dernière mise à jour : 2021-11-16 par Communauté de communes Campagne de Caux