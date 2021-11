Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Spectacle « Mavy pour Freddie Mercury » et projection du film « Bohemian Rhapsody » Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne 5.5 5.5 EUR Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury nous quittait. C’est alors la fin d’un immense groupe de rock, « Queen », et le commencement d’un mythe.

Dans le cadre du 30ème anniversaire de sa disparition, la commune de Villeneuve-sur-Yonne vous propose un concert par la Chorale MAVY Chorale Musiques Actuelles du Conservatoire du Grand Sénonais.

Lors de ce concert, vous en prendrez plein les yeux, plein les oreilles et plein le cœur… et vous n’aurez pas envie que ça s’arrête. Le film « Bohemian Rhapsody », film biographique sur le groupe Queen, sorti en 2018, sera également projeté le vendredi 26 novembre à 19h, suivi à 21h30 d’un concert de la chorale MAVY.

Restauration sur place.

